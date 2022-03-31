В Закарпатье для переселенцев готовят почти две тысячи квартир: строительство на стадии завершения

В Закарпатье для переселенцев готовят почти две тысячи квартир: строительство на стадии завершения

Официально в регионе зарегистрировано 110 тысяч переселенцев.

На Закарпатье для вынужденно перемещенных лиц есть почти две тысячи квартир.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

Также читайте Во Франковске запустили платформу для помощи предпринимателям, желающим переехать в регион

По его словам, строительство этих помещений уже на завершающей стадии. Кроме того, он отметил, что на территории области может находиться около 380 тысяч переселенцев.

К слову, в облсовете Закарпатья сообщают, что в официальном регионе зарегистрировали 110 тысяч вынужденных переселенцев. В общей сложности в области находятся около 380 тысяч внутренне перемещенных лиц. По данным облсовета, для бесплатного расселения задействовано 296 коммунальных заведений, в которых проживает 18 200 человек.

Как сообщалось, в Ровенской области готовят 300 квартир для вынужденных переселенцев. Жилье достроено на 90%. По его словам, Ровенская область уже приняла более 37 тысяч переселенцев.

Читайте также: