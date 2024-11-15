В Закарпатье экс-военный устроил стрельбу возле здания ТЦК: что известно

В Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле здания военкомата. Правоохранители уже задержали стрелка.

В Хусте экс-военный открыл стрельбу возле территориального центра комплектования и социальной поддержки, пытаясь проникнуть в здание. Мужчину задержали на месте происшествия.

Об этом сообщает Суспильне.

Так, мужчина произвел несколько выстрелов в воздух из шумового пистолета.

"В результате происшествия никто не пострадал. Мужчину привлекли к админответственности по ст. 173 КУоАП", — отметила спикер Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан.

По информации издания, задержанным оказался бывший военный, уволившийся из ВСУ по состоянию здоровья.

"Мужчина стрелял, потому что разозлился, что его не хотят мобилизовать", — отметили журналисты.

Напомним, ранее народная депутат Юлия Яцик заявила, что в Украине нужно расформировать территориальные центры комплектования (ТЦК) и создать из их работников более 10 бригад.

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