В Закарпатье экс-военный устроил стрельбу возле здания ТЦК: что известно

В Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле здания военкомата. Правоохранители уже задержали стрелка.
В Хусте экс-военный открыл стрельбу возле территориального центра комплектования и социальной поддержки, пытаясь проникнуть в здание. Мужчину задержали на месте происшествия.
Об этом сообщает Суспильне.
Так, мужчина произвел несколько выстрелов в воздух из шумового пистолета.
"В результате происшествия никто не пострадал. Мужчину привлекли к админответственности по ст. 173 КУоАП", — отметила спикер Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан.
По информации издания, задержанным оказался бывший военный, уволившийся из ВСУ по состоянию здоровья.
"Мужчина стрелял, потому что разозлился, что его не хотят мобилизовать", — отметили журналисты.
Напомним, ранее народная депутат Юлия Яцик заявила, что в Украине нужно расформировать территориальные центры комплектования (ТЦК) и создать из их работников более 10 бригад.
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