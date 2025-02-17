В Закарпатье музей хотел купить авто за 1,9 млн грн: детали скандала

Закарпатский краеведческий музей имени Тиводара Легоцкого хотел приобрести автомобиль Toyota Proace Verso за 1 млн 940 тысяч гривен.

Соответствующий тендер был опубликован на платформе Prozorro 14 февраля.

Почему именно сейчас, в разгар войны, и зачем музею такой дорогой автомобиль – этот вопрос взбудоражил общественность.

Позиция музея

В комментарии "Суспільне Ужгород" руководитель музея Ольга Шумовская заверила, что из-за резонанса в соцсетях тендер отменили.

Директор рассказала, что деньги на авто собирали около 2,5 лет. По ее словам, это средства от предоставления музею платных услуг.

"Мы одну свою машину отдали для ВСУ, другая машина – списана из-за технических неисправностей, она непригодна. Хотели приобрести микроавтобус, чтобы эффективнее работать и зарабатывать деньги. Мы рассматривать такую машину, чтобы при необходимости можно было перевозить экспонаты. К примеру, недавно мы перевозили во Львов иконы для реставрации. Также у нас есть разные рабочие делегации", – объясняет Ольга Шумовская.

Она утверждает, что по техническим характеристикам эта машина получилась самой дешевой, остальные стоили на несколько сотен тысяч больше.

"Мы давно планировали приобрести новый автомобиль. И за последние годы музей начал значительно больше зарабатывать. К примеру, в 2021 году музей заработал четыре миллиона гривен, а в 2024-м — 10,5 млн грн", — рассказала руководитель музея.

Что говорят в Закарпатской ОВА

Заместитель главы Закарпатской ОВА Юрий Гузинец уверяет, что областная военная администрация не согласовывала проведение тендера и это решение было принято без согласования с областной администрацией, областным советом и профильными департаментами ОВА.

"После проверки все обстоятельства стали очевидными: такая покупка не ко времени. Во время войны, когда каждая гривна бюджета должна быть направлена на действительно важные вещи, такие как поддержка военных, социальные инициативы или хотя бы ремонт крыши музея, тратить почти 2 миллиона гривен на автомобиль — абсолютно недопустимо", — говорится в сообщении.

По его словам, руководитель музея будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее в СМИ сообщили, что Покровский горсовет планирует закупить сувенирную продукцию более чем на 700 тыс. грн.

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