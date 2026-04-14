В Закарпатье мужчина похитил женщину с 3-летним ребенком и выстрелил полицейскому в голову (фото)
В Закарпатье мужчина похитил женщину с 3-летним ребенком, а во время задержания выстрелил полицейскому в голову и пытался совершить наезд авто.
В Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который похитил женщину вместе с трехлетним ребенком и во время задержания открыл огонь по полицейским.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
«Инцидент произошел утром 14 апреля. В 10:56 на спецлинию „102“ поступило сообщение от медиков экстренной помощи о похищении женщины с малолетним ребенком в одном из населенных пунктов Мукачевского района», — сообщили полицейские.
По предварительным данным, злоумышленник передвигался на автомобиле Skoda и мог быть вооружен.
Полиция немедленно приступила к розыску. Уже вскоре правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его на территории Береговского района.
Задержание: похититель открыл огонь
Во время задержания мужчина оказывал активное вооруженное сопротивление: он выстрелил из травматического пистолета в голову одному из полицейских, а также пытался совершить наезд автомобилем на другого. Несмотря на угрозу жизни, правоохранителям удалось ее обезвредить.
Следователи установили, что злоумышленник прибыл в дом своей 45-летней знакомой на Мукачевщине. Во время конфликта он, угрожая оружием, заставил женщину вместе с ребенком сесть в автомобиль и вывез их в сторону Береговского района. Там он пытался похитить еще одного ребенка — собственного внука, а также нанес телесные повреждения своей дочери.
Воспользовавшись моментом, похищенная женщина смогла скрыться из автомобиля вместе с ребенком. В ходе дальнейшего конфликта мужчина снова применил оружие, однако бежать ему помешал полицейский наряд.
Что угрожает подозреваемому
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Все участники происшествия находятся в безопасности. Малолетние дети не пострадали. Раненым правоохранителям оказывается медицинская помощь, угрозы их жизни нет.
По этому факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
