В Закарпатье мужчина похитил женщину с 3-летним ребенком и выстрелил полицейскому в голову (фото)

Мужчина похитил женщину с 3-летним ребенком и стрелял в полицию

В Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который похитил женщину вместе с трехлетним ребенком и во время задержания открыл огонь по полицейским.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

«Инцидент произошел утром 14 апреля. В 10:56 на спецлинию „102“ поступило сообщение от медиков экстренной помощи о похищении женщины с малолетним ребенком в одном из населенных пунктов Мукачевского района», — сообщили полицейские.

По предварительным данным, злоумышленник передвигался на автомобиле Skoda и мог быть вооружен.

Похитил женщину с ребенком, стрелял в голову полицейскому

Полиция немедленно приступила к розыску. Уже вскоре правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его на территории Береговского района.

Задержание: похититель открыл огонь

Во время задержания мужчина оказывал активное вооруженное сопротивление: он выстрелил из травматического пистолета в голову одному из полицейских, а также пытался совершить наезд автомобилем на другого. Несмотря на угрозу жизни, правоохранителям удалось ее обезвредить.

Следователи установили, что злоумышленник прибыл в дом своей 45-летней знакомой на Мукачевщине. Во время конфликта он, угрожая оружием, заставил женщину вместе с ребенком сесть в автомобиль и вывез их в сторону Береговского района. Там он пытался похитить еще одного ребенка — собственного внука, а также нанес телесные повреждения своей дочери.

Воспользовавшись моментом, похищенная женщина смогла скрыться из автомобиля вместе с ребенком. В ходе дальнейшего конфликта мужчина снова применил оружие, однако бежать ему помешал полицейский наряд.

Что угрожает подозреваемому

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Все участники происшествия находятся в безопасности. Малолетние дети не пострадали. Раненым правоохранителям оказывается медицинская помощь, угрозы их жизни нет.

По этому факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

