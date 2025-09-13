В Закарпатье мужчина с ножом ворвался в дом пенсионерки и пытался ее изнасиловать: подробности

На Закарпатье мужчина с ножом пытался изнасиловать пожилую женщину / © pixabay.com

В Виноградове Закарпатской области мужчина с ножом ворвался в дом 77-летней пенсионерки и пытался ее изнасиловать. Полиция задержала подозреваемого — 39-летнего местного жителя.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Полицейские установили, что около 16:00 11 сентября в дом 77-летней женщины проник неизвестный мужчина.

Держа в руках нож, он напал на пенсионерку и применил против нее физическое и психологическое насилие, а затем пытался ее изнасиловать. Пожилой женщине удалось вырваться и убежать от нападающего, а сам мужчина сразу же покинул место происшествия.

Во время осмотра дома пострадавшей полиция нашла нож, которым мужчина угрожал хозяйке дома. Преступника быстро нашли — им оказался 39-летний местный житель. Его арестовали и поместили в изолятор временного содержания.

По этому факту полиция Виноградова начала уголовное производство. Злоумышленника подозревают в покушении на изнасилование (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 152 УК Украины).

Кроме того, ему инкриминируют угрозу убийством (ч. 1 ст. 129 УК Украины) и незаконное проникновение в жилье, сопровождавшееся насилием или угрозой его применения (ч. 1 ст. 162 УК Украины).

