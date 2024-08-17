В Закарпатье мужчины напали на пограничника и отобрали у него оружие: чем все закончилось

На Закарпатье группа мужчин напала на пограничника и забрала у него оружие. Вскоре всех нарушителей задержали.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет Лига.

Он рассказал, что троих украинцев пытались остановить при попытке незаконного пересечения границы с Румынией. Мужчины напали на пограничника, отобрали у него оружие и скрылись в направлении соседней страны. Для их задержания на место инцидента были направлены дополнительные группы, которые приступили к поискам правонарушителей и проверяли тыловые подступы к границе. Также были проинформированы румынские пограничники и правоохранители для координации действий.

Один из нарушителей, житель Закарпатья, был задержан украинскими пограничниками недалеко от границы, когда пытался преодолеть инженерные заграждения. Румынская полиция также сообщила, что у границы задержали украинца с документами и нашли оружие, которое отобрали нападающие. Вскоре был задержан еще один из беглецов.

Напомним, пограничники из отделения "Богдан" Мукачевского отряда вместе с горными спасателями ГСЧС начали поиски путешественника, заблудившегося в горах Раховского района Закарпатья. Мужчина нуждался в медицинской помощи, потому что из-за ночного дождя был мокрый и истощенный.

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