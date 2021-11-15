В Закарпатье нашли мертвым 18-летнего парня, которого разыскивали две недели

Окончательную причину смерти установит экспертиза.
В Закарпатской области нашли мертвым 18-летнего парня, пропавшего еще две недели назад.
Об этом сообщила представитель Нацполиции Закарпатья Анна Дан, пишет "Общественное".
18-летний парень жил в поселке Средние Ужгородского района. О его исчезновении две недели назад сообщил дядя. 14 ноября молодого человека нашли повешенным в лесу.
В полиции рассказали, что пропавшего искали и правоохранители, и местные жители, однако найти парня живым не удалось.
Окончательную причину смерти установит экспертиза. По предварительным данным, молодой человек совершил самоубийство.
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