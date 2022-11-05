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В Закарпатье отец-иностранец пытался похитить и вывезти ребенка из Украины

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
198
Время на прочтение
1 мин
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В Закарпатье отец-иностранец пытался похитить и вывезти ребенка из Украины

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Пограничники помешали отцу незаконно увезти ребенка из Украины.

Пограничники Чопского отряда на Закарпатье в пятницу, 4 ноября, предупредили незаконный вывоз двухлетнего ребенка отцом-иностранцем, который похитил ее у матери.

Об этом сообщают в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Женщина предупредила пограничников о факте возможной попытки вывоза общей дочери за пределы Украины отцом – гражданином Ирака. Она сообщила, что иностранец похитил ребенка и, вероятно, постарается уехать вместе с ним в неизвестном направлении.

Мужчина прибыл с ребенком в железнодорожный пункт пропуска "Чоп (Дружба)". Он планировал уехать поездом в Венгрию. В ходе проверки документов было установлено, что мужчина действительно вывозит девочку без разрешения матери.

На место происшествия вызвали сотрудников Нацполиции. Иностранец и девочка выбыли из пункта пропуска в сопровождении следственно-оперативной группы.

Напомним, в Польше отчаянная украинка бежала три километра за поездом, в котором находились ее дети.

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