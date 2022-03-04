В Закарпатье открылся логистический гуманитарный хаб: первый груз уже отправился в Харьков

В Закарпатье открылся логистический гуманитарный хаб: первый груз уже отправился в Харьков

«Еврокар» в Закарпатье запустился центр по доставке гуманитарных грузов, который принимает помощь от стран Евросоюза для Украины, воюющей с войсками российского оккупанта.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры.

"Власти Закарпатской области совместно с Укрзализныцей организуют ритмическую и бесперебойную работу хаба, который будет доставлять гуманитарные грузы в наиболее пострадавшие территории страны — Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Одессу", - рассказали в министерстве.

Как пояснили в ведомстве, территория расположения завода «Еврокар» граничит со Словакией и Венгрией. Такая локация позволяет получать и отправлять грузы по железной дороге, поскольку имеет подъездную колею двух видов — европейского образца (1435) и украинского (1520). "Первый гуманитарный груз по железной дороге из хаба отправился в Харьков", - отметили в Минифраструктуры.

Приоритетными типами грузов являются медикаменты, средства гигиены, продукты питания длительного хранения, одежда, бутилированная вода, детские продукты (еда, подгузники и т.д.), спальные мешки и карематы. Просьба предоставлять грузы целыми упаковками, желательно на поддонах”, - подчеркнули в Мининфраструктуры.

Контактный телефон: +380 50 96 12 607.