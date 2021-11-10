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На Закарпатье отстранили от работы почти 400 работников образования

На Закарпатье отстранили от работы почти 400 работников образования

Associated Press

Половина отстраненных – педагоги.

Почти 400 педагогов Закарпатья отстранили от работы, потому что они отказываются прививаться от коронавируса.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 ноября.

В целом Закарпатская область имеет самый низкий уровень COVID-прививок в стране. В местном департаменте образования говорят, что учебный процесс под угрозой срыва. Дело в том, что половина отстраненных от работы – это педагоги. Сейчас им ищут замену: частично нагрузку переводят на других учителей, или же вызывают на работу педагогов на пенсии.

Согласно приказу Минздрава, отстраненные от работы работники смогут вернуться к своим обязанностям уже после первой дозы прививки.

Новости Закарпатья: почти 400 педагогов отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации

Новости Закарпатья: почти 400 педагогов отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации

"Педагогическим работникам так же нужно войти в положение руководства для того, чтобы не срывать образовательный процесс, чтобы качественно его обеспечить. Собственно, думать о своем состоянии здоровья. Сейчас найти равноправную и равноценную замену очень сложно, особенно если этот человек является профессионалом", — говорит директор департамента образования и науки, молодежи и спорта Закарпатья Марьяна Марусинец.

Как сообщалось, перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна, расширило Министерство здравоохранения Украины (МОЗ). В случае отказа от прививки таким работникам грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы.

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