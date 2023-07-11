На Закарпатье подозреваемый, который организовывал продажу детей в ЕС, вышел из-под стражи

В Закарпатской областной прокуратуре сообщили, что это решение уже подали на апелляцию.

На Закарпатье местный житель, который организовал продажу 11-месячного мальчика в Словакию за 25 тысяч долларов, внес залог и вышел из-под ареста.

Об этом рассказал адвокат подозреваемого Александр Семанцо, пишет УНИАН.

"Вчера мой подзащитный внес залог в размере 1 млн 6 тыс. 500 грн и вышел из СИЗО. Больше комментировать ничего не могу, поскольку еще не ознакомился с материалами дела – не дошли руки", — сказал адвокат.

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В Закарпатской областной прокуратуре сообщили, что это решение уже подали на апелляцию.

Напомним, на украинско-словацком пункте пропуска задержан мужчина, который пытался перейти границу с чужим ребенком и его матерью.

Журналист Виталий Глагола рассказал подробности резонансного задержания в Закарпатской области. Он утверждает, что продавцом украинских детей за границу оказался воспитатель детского дома.

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