В Закарпатье подросток погиб под поездом: что известно о трагедии

14-летний парень погиб под колесами поезда / © Getty Images

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Во вторник, 1 апреля, возле села Перекресток в Закарпатье под пассажирский поезд попал подросток. Следователи выясняют, что заставило парня броситься на путь.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области.

"Машинист пассажирского поезда сообщением "Запорожье-Солотвино" допустил наезд на 14-летнего жителя села Перекрестье, который, по показаниям водителя, внезапно выбежал на путь. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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В комментарии "УП.Жизнь" полиция сообщила, что мотивы юноши остаются невыясненными. К расследованию была подключена ювенальная полиция, которая работает с семьей и выясняет детали инцидента.

По факту возбуждения ПДД (ч. 3 ст. 276 УК Украины) было возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые экспертизы.

Напомним, румынские спасатели отыскали замерзавшего в горах украинца .