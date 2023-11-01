На Закарпатье подросток снял и сбросил в школьный чат видео секса с ученицей

В Закарпатской области к 8 годам лишения свободы приговорили несовершеннолетнего, который сбросил в школьный чат видео полового акта со школьницей.

Об этом говорится в приговоре Иршавского райсуда Закарпатской области.

По данным суда, несовершеннолетний в сентябре 2022 года, будучи в Чехии, сбросил в школьный чат под названием "10 класс" видео полового акта между ним и школьницей.

На суде парень извинился перед потерпевшей. Он раскаялся и обещал подобного не совершать. Потерпевшая отказалась свидетельствовать.

Родственник потерпевшей девушки рассказал, что в селе начали ходить слухи о видео. Тогда его знакомый ему все показал. Мужчина посоветовал матери школьницы обратиться в полицию, что она и сделала.

Администратор школьной группы "10 класс" на суде рассказала, что в сентябре 2022 года подозреваемый написал ей сообщение: "хотите увидеть "пушку". Тогда она добавила его в школьный чат и подросток сбросил два видео полового акта, на которых были их одноклассница и подозреваемый.

Свидетельские показания в суде / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

В ходе расследования полиция также установила, что раньше парень угрожал девушке опубликовать видео секса.

Иршавский районный суд признал подростка виновным по ч. 3 ст. 301-1 УК Украины. Его приговорили к 8 годам лишения свободы и конфисковали телефон Iphone X. Также он должен заплатить государству более 4 тыс. грн. В приговоре говорится, что суд учел "посредственную характеристику парня по месту жительства, отрицательную характеристику по месту учебы". Поэтому его исправление на свободе судья считает невозможным.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Закарпатской области к 5 годам лишения свободы приговорили школьника, укравшего планшет и 2 000 грн. Деньги он отдал матери на покупку продуктов.

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