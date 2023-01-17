В Закарпатье произошло смертельное ДТП с участием сотрудника СБУ: подробности

В результате происшествия погибла женщина, а мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В Закарпатье в селе Оноковцы Ужгородского района 17 января автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий Управления СБУ в Закарпатской области, попал в ДТП.

В результате происшествия погибла женщина, а мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Об этом сообщают на странице Управления СБ Украины в Закарпатской области Facebook.

"Событие произошло с утра, когда сотрудник Службы направлялся на работу. Установили, что он находился в трезвом состоянии", — информируют в СБУ.

Представители Национальной полиции и ДБР изучают все обстоятельства происшествия.

Со своей стороны, СБУ начала служебное расследование: сотрудника отстранят от исполнения обязанностей.

Также о ДТП сообщила Татьяна Дербаль на Facebook-странице: "Сегодня мои родители переходили улицу на пешеходном переходе и были сбиты машиной работником СБУ. Мама мертва. Отец в крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и многочисленными травмами сейчас в реанимации ".

Напомним, в Закарпатье в результате ДТП с грузовиком погибла 59-летняя женщина, которая была пассажиркой Volkswagen. По предварительным данным, 64-летний водитель Volkswagen уснул за рулем, выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик Volvo.

60-70% ДТП случается в темное время суток: правила безопасности на дорогах без освещения

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