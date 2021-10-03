На Закарпатье пьяный отчим избил свою 10-летнюю приемную дочь: ребенок умер

На Закарпатье пьяный отчим избил свою 10-летнюю приемную дочь: ребенок умер

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В Закарпатской области мужчину подозревают в убийстве 10-летней приемной дочери.

Об этом сообщает полиция Закарпатья.

Трагический инцидент произошел селе Паладь-Комаровцы, что в Ужгородском районе. 34-летний мужчина, вернувшись вечером пьяным домой, жестоко избил свою 10-летнюю приемную дочь. А утром отчим увидел ребенка на кровати без признаков жизни.

Тело ребенка сейчас находится в прозектуре для проведения судебно-медицинской экспертизы. Злоумышленника задержали.

По словам правоохранителей, его поместят в изолятор временного содержания. Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство малолетнего ребенка". Мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Следствие по делу продолжается.

Напомним, что в городе Глухов Сумской области отец убил трехлетнего сына.

Новости Украины: мужчина из Глухова признался в убийстве трехлетнего сына

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