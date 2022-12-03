На Закарпатье решили отказаться от праздничной иллюминации и уличного освещения

Освещение будет запрещено вне зависимости от графиков отключений электроэнергии.

В Закарпатской области решили запретить праздничную иллюминацию, уличное освещение и наружку. Решения планируют принять на заседании Совета обороны города.

Об этом сообщил в Facebook глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.

"В понедельник на заседание Совета обороны области будет вынесен проект решения о введении запрета на использование всех видов наружного освещения, в частности, наружной рекламы, рекламных вывесок, гирлянд и подсветки, освещения улично-дорожной сети и т.д.", — написал он. .

По его словам, уличное освещение будет запрещено вне зависимости от графиков отключений электроэнергии. За соблюдением правил будут следить сотрудники полиции, СБУ, РВА и руководители территориальных общин.

"В стране война, поэтому этой зимой без праздничной иллюминации. Покидаем свет только в домах и объектах критической инфраструктуры. Все остальное отключаем к стабилизации ситуации с энергообеспечением в стране", — отметил Никита.

Запрет иллюминаций и освещения

В Черновицкой области запретили использовать новогоднюю иллюминацию на домах, парках, скверах, деревьях, кустах и других сооружениях. Однако разрешена работа иллюминаций, питающихся от источников альтернативного электроснабжения.

На территории Полтавской области запрещено использование новогодней праздничной иллюминации.

Гирлянды, световые декорации также запрещены на территории Киевской области. Касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности.

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