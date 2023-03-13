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В Закарпатье сноубордист в тумане съехал не в ту сторону: его искали две группы спасателей (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Закарпатье сноубордист в тумане съехал не в ту сторону: его искали две группы спасателей (фото)

Фото: Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

Поскольку парню удалось отправить собственные координаты, его нашли в тот же день.

На Закарпатье сноубордист в тумане съехал не в ту сторону. Его разыскивали две группы спасателей.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"На Раховщине спасатели отыскали заблудшего сноубордиста. 11 марта в 16:35 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на территории горнолыжного комплекса Драгобрат заблудился 25-летний турист. Житель Львова катался на сноуборде возле подъемника "Вершина Карпат", но в тумане съехал не в ту сторону. Он четыре часа бродил по лесу, но в конце концов обратился за помощью к спасателям", — говорится в сообщении.

На место отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения поселка Ясиня. Первая группа спасателей пошла по следам туриста из комплекса Драгобрат, а вторая вышла из поселка Ясиня.

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Поскольку парню удалось отправить собственные координаты, его нашли уже в 18:20.

В медицинской помощи заблудившийся не нуждался, поэтому его отвезли к месту временного проживания.

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Дата публикации
Просмотры
408
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