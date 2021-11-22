В Закарпатье священника поймали пьяным за рулем и оштрафовали на 17 тыс. грн

В Закарпатье священника поймали пьяным за рулем и оштрафовали на 17 тыс. грн

На суд священник не пришел.

В г. Мукачево Закарпатской области священника поймали пьяным за рулем. За это суд оштрафовал его на 17 тысяч гривен.

Об этом говорится в решении Мукачевского горрайонного суда.

Как говорится в материалах суда, 8 октября 2021 в Мукачево на улице Ярослава Мудрого правоохранители остановили священника на Skoda Octavia. По выводам врача, мужчина был нетрезв.

На суд священник не пришел и не сообщил о причинах, поэтому судья рассмотрел дело без нарушителя.

Суд признал священника виновным в пьяном вождении и оштрафовал на 17 тыс. грн. Также нарушитель должен заплатить 454 грн судебного сбора.

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