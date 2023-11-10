В Закарпатье тайно шили зимнюю одежду для российских спортсменов: за дело взялась СБУ

Выполнением российского "заказа" занималось не более 5 швей, которых отбирали среди "доверенных" лиц".

Служба безопасности Украины разоблачила швейную фабрику в Закарпатье, которая обшивала российскую сборную по лыжному спорту.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что нелегальное пошив происходило на базе одного из швейных предприятий региона. Фабрика начала выполнять заказы с начала 2023 года.

"По данным следствия, в течение этого периода подпольная мастерская изготовила и поставила в РФ более 40 оптовых партий зимних курток для российских лыжников. Во время отправки спортивной одежды фигуранты заклеивали на нем марлевым скотчем русскую символику", — говорится в сообщении.

Чтобы скрыть нелегальные поставки, их "маршрут" проходил через одну из европейских стран, где находился владелец закарпатской швейной фабрики.

На Закарпатье шили зимнюю одежду для российских спортсменов

"Для обеспечения производственного процесса в швейном цехе он привлек руководительницу этого предприятия. Выполнением российского "заказа" занималось не более 5 швей, которых отбирали среди "доверенных" лиц", — отметили в СБУ.

В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

На Закарпатье шили зимнюю одежду для российских спортсменов

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, на одном из местных предприятий Закарпатской области, владельцем которого является гражданин Италии, тайно производили куртки для сборной РФ по лыжному спорту.

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