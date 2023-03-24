На Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку: как их наказали

Злоумышленники снимали весь процесс на телефон и распространили видео в Сети.

На Закарпатье суд вынес приговор трем подросткам, которые изнасиловали 14-летнюю девочку.

Злоумышленники снимали весь процесс на телефон и распространили видео в Сети.

Инцидент произошел летом 2021 года.

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Об этом сообщает "24 Канал".

Воловецкий районный суд Закарпатской области назначил трем обвинителем приговор в виде пяти лет тюрьмы. Однако их освободили от отбывания наказания из-за того, что они несовершеннолетние, назначив испытательный срок на два года.

Изнасиловали знакомую и все сняли на видео

По данным следствия, в августе 2021 года девушка пришла по приглашению одного из трех подростков в подвал. Один из них ударил девушку в живот, другой наклонил ее голову и зажал между ног, чтобы та не сопротивлялась.

Затем подростки раздели девушку и по очереди начали насиловать ее. Свое преступление они снимали на телефон и позже распространили эти кадры между учениками местной школы.

Молчала, потому что чувствовала страх и стыд

Сама же девушка некоторое время не рассказывала никому о том, что с ней случилось. В то же время, бабушка потерпевшей говорит, что заметила, как ее внучка изменилась – она стала мрачной, замкнутой, у не появились проблемы со сном. Об изнасиловании она узнала от полиции.

Пострадавшая девушка объяснила, что со злоумышленниками была в приятельских отношениях, поэтому и согласилась на приглашение прийти в подвал, потому что даже не подозревала, что с ней могут такое сделать. Молчание после этого девушка объяснила тем, что испытывала страх и стыд из-за случившегося.

Отделались компенсацией

В своем решении об освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком суд учел, что о злоумышленниках хорошо отзывались по месту жительства и учебы, и отсутствие судимостей.

Однако пострадавшая просила выплатить 450 тысяч гривен моральной компенсации, но каждый обидчик возместил лишь по 20 тысяч гривен, из-за чего сторона обвинения просила взыскать 390 тысяч гривен разницы в пользу девушки.

Суд удовлетворил просьбу только частично – злоумышленников обязали выплатить пострадавшей по 60 тысяч гривен, а также покрыть процессуальные расходы в размере более 25 тысяч для каждого.

Напомним, в Шостке в Сумской области 31-летний злоумышленник изнасиловал своих двух 15-летних соседок.

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