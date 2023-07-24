На Закарпатье внезапно обрушился мост вместе с автомобилями, есть пострадавшие: фото

В Закарпатской области в понедельник, 24 июля, внезапно обрушился мост с автомобилями. Известно о пострадавших.

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагол.

Инцидент произошел на дороге Н-09 на мосту через реку Тересва Бедевлянского территориальной гроомады. Там обрушилась секция моста. Произошло это при движении автомобилей.

"Предварительно во время обрушения моста повреждены 2 авто: легковушка Skoda на польской регистрации и грузовик. В легковушке было 5 человек. 1 женщина в тяжелом состоянии. Всего 3 пострадавших. Еще один пассажир без сильных травм. Водитель грузовика без травм", — сообщает журналист Виталий Глагола.

Обвал моста в Закарпатье. / Фото: Виталий Глагола

На Закарпатье обрушился мост / Фото: Виталий Глагола

По данным закарпатского журналиста, мост должны были отремонтировать в 2021 году по программе "Велике будивныцтво". Он расположен на дороге Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов, которая имеет выходы к границе с 4 странами ЕС.

Последствия обрушения моста / Фото: Виталий Глагола

Мост обрушился вместе с автомобилями / Фото: Виталий Глагола

Последствия обвала моста в Закарпатье / Фото: Виталий Глагола

В настоящее время движение по этому участку дороги перекрыто.

Напомним, в Закарпатье задержали "спринтера", который пытался пройти через границу в Словакию.

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