В Закарпатье водитель наехал на женщину с детьми: 6-летняя девочка погибла

Правоохранители выяснили, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии.

В Закарпатской области 37-летний местный житель на автомобиле "ВАЗ" наехал на трех пешеходов.

Об этом сообщили в полиции региона.

В результате аварии на месте происшествия погибла 6-летняя девочка. 27-летнюю женщину и ее младенца госпитализировали с травмами в больницу.

Водителя легковушки полицейские обследовали и установили, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2.34 промилле алкоголя, что почти в 12 раз превышает допустимую норму.

Также в ходе документирования преступления выяснилось, что фигурант уже неоднократно ранее привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Следователи Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области завершили досудебное расследование по этому делу, а материалы производства направили для судебного разбирательства.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Как сообщалось, в Хмельницкой области автомобиль скатился со склона и насмерть переехал женщину. От травм 61-летняя пострадавшая погибла на месте.

Читайте также: