В Закарпатье водитель переехал мужчину, который лежал на дороге

В Закарпатье водитель переехал мужчину, который лежал на дороге

Мужчина умер в карете "скорой"

В селе Порошково Ужгородского района водитель совершая маневр, наехал на лежащего на дороге мужчину, тот скончался в "скорой".

Об этом сообщает местная полиция.

Следователи установили, что 26-летний водитель автомобиля «Opel Vivaro» допустил наезд на пешехода. "По предварительным данным, водитель выезжал с территории прежнего шиномонтажа на центральную дорогу. Совершая маневр объезда припаркованного на обочине автомобиля, допустил наезд на лежащего на проезжей части дороги мужчину", — отмечают в ведомстве.

Погибшим оказался 48-летний житель Маюрки.

Водителя освидетельствовали – за рулем он находился трезвым, но авто все же изъяли и поместили на арестплощадку.

"По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. По делу будет проведен ряд экспертиз для установления всех объективных обстоятельств аварии. Досудебное расследование продолжается", – отметили в полиции.

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