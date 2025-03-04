В Закарпатье военный ночевал на автостанции, потому что ему не продали льготный билет (видео)

Согласно закону, в участников боевых действий есть право на бесплатный проезд всеми видами транспорта общего пользования.

Украинскому военному, который после ранения лечится в Рахове на Закарпатье, отказали в приобретении льготного билета. Так что защитник был вынужден ночевать на автостанции в Ужгороде в ожидании автобуса, предоставляющего льготный проезд.

Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков.

Крючков получил многочисленные обращения по поводу нарушения права участников боевых действий на бесплатный проезд. Согласно сообщению, в частности, на маршруте Ужгород – Черновцы (Липканы) перевозчик ФЛП Малофеев систематически отказывает ветеранам в льготной перевозке.

Отказы аргументируются тем, что маршрут якобы международный, хотя на самом деле конечная станция расположена в Черновцах, и фактически международных перевозок этот рейс не осуществляет.

"Один из зафиксированных случаев — Защитник, который проходит лечение в г. Рахов после ранения, возвращаясь после очередной медицинской процедуры (гемодиализа), из-за отказа в приобретении льготного билета и отказа водителя в перевозке, вынужден был ночевать на автостанции в Ужгороде, ожидая автобус, предоставляющий льготный проезд", – говорится в сообщении представителя омбудсмена.

Крючков напомнил, что в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", в участников боевых действий есть право на бесплатный проезд всеми видами транспорта общего пользования. А за безосновательный отказ в льготной перевозке для водителей или перевозчиков предусмотрен штраф.

Отмечается, что эта ситуация находится на личном контроле представителя омбудсмена на Закарпатье. По факту инцидента открыто производство омбудсмена, сообщено об этом в полицию и направлено сообщение в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.

"Призываем всех перевозчиков соблюдать закон, а граждан – сообщать о нарушениях в соответствующие органы и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека", – подчеркнул Крючков.

На Закарпатье военный ночевал на автостанции, потому что ему отказали в льготном проезде

К слову, в конце февраля первая заместитель главы Черновицкой ОГА Алена Атаманюк написала заявление об увольнении с должности после скандала из-за ее нежелания сидеть рядом с ветераном войны.