На Закарпатье воспитатель детдома устроил схему продажи детей за границу: новые подробности

На Закарпатье правоохранители разоблачили схему торговли детьми. Местный житель организовал продажу 11-месячного мальчика в Словакию за 25 тысяч долларов. В полиции рассказали детали этого жуткого дела.

Бывшие коллеги признаются, что считали мужчину образцовым педагогом, кроме того, музыкантом, педагогом и благотворителем.

При этом сам мужчина, по данным ВВС Украина, вину отрицает.

Впрочем, адвокат подозреваемого усомнился, что сможет в дальнейшем защищать подозреваемого.

Все началось с того, что на украинско-словацком пункте пропуска задержан мужчина, который пытался перейти границу с чужим ребенком и его матерью.

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В преступлении полиция начала подозревать 43-летнего закарпатца и несколько месяцев документировали шаги мужчины.

По данным следователей, мужчина подыскивал малообеспеченных женщин или матерей-одиночек, чтобы склонить их к продаже ребенка.

"Подозреваемый имел большой опыт в общении с родителями. Его прошлое подкрепляло доверие к нему. Он всю свою жизнь работал в образовании. И именно заботой о безопасности детей, как говорят правоохранители, прикрывал свое желание обогатиться", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за продажу 11-месячного сына женщина должна получить 5 000 долларов, тогда как сам мужчина планировал заработать в четыре раза больше — 20 000 долларов.

Человек для своей схемы выбрал небольшой пеший переход "Малые Селменцы" на границе со Словакией, где нет большого движения.

Утром, 24 августа, мужчина вместе с мальчиком, его матерью и женой приехали в пункт. Подозреваемый переходом границы, как говорит следствие, мужчина отдал матери 1000 долларов аванса. Более того, провел женщине подробный инструктаж, как действовать дальше.

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"Я должна была перейти границу, должны были ребенка забрать и отдать остальные деньги", — говорит женщина на видео, которое опубликовало западное управление Госпогранслужбы.

Женщина, якобы ставшая сообщницей родом из Житомира, за месяц до приехала в Закарпатье и поселилась в одной из гостиниц.

"Источники ВВС Украины в силовых структурах рассказали, что женщина сотрудничала с правоохранителями. Она обратилась к ним, когда подозреваемый предложил "купить" ее сына и доставить за границу". – указано в сообщении.

"Жаль ее, на нее сейчас много грязи льется", – добавляет источник.

Следствие выдвигает официальную версию, что ребенка подозреваемый планировал продать другой семье.

Собеседники ВВС Украина, знакомые с подозреваемым, но пожелавшие остаться анонимными, говорят, что слышали и о других эпизодах продажи детей при его участии.

Однако в прокуратуре эту информацию пока не подтвердили: "По той информации, что имеем сейчас, подозреваем его лишь в одной попытке вывезти ребенка. Причастность его к другим случаям, если таковые были, по состоянию на данный момент не установлена", — говорит ВВС Украина спикер Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк.

Пока правоохранители держат в тайне и страну, куда планировалось продать младенца.

Напомним, журналист Виталий Глагола рассказал подробности резонансного задержания в Закарпатской области. Он утверждает, что продавцом украинских детей за границу оказался воспитатель детского дома.

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