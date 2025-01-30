На Закарпатье заметили сезонную аномалию и "карпатских драконов" (фото)

В низовьях области в январе воцарилась весенняя погода.

Из-за теплой зимы в Закарпатской области заметили сезонную аномалию – расцвели крокусы и начали выползать саламандры.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Национальная сеть информации по биоразнообразию".

Зимняя погода на Закарпатье в этом году поражает аномальным теплом. Если раньше январь считался одним из самых морозных и снежных зимних месяцев в регионе, то с годами стал бесснежным. А в низовьях вообще воцарилась весенняя погода.

Теплее всего сейчас в Виноградовском и Береговском районах. Так, в одном из урочищ в Виноградове расцвели крокусы и выползают из тайников саламандры. Кстати, этих рептилий на Закарпатье еще называют "карпатским драконом" и "огненным ящуром".

На Закарпатье в январе цветут крокусы/Фото: Facebook-сообщество "Национальная сеть информации по биоразнообразию"

На Закарпатье в январе заметили саламандр/ Фото: Facebook-сообщество "Национальная сеть информации по биоразнообразию"

На Закарпатье в январе наступила "весна"/Фото: Facebook-сообщество "Национальная сеть информации по биоразнообразию"

На Закарпатье в январе наступила "весна"/Фото: Facebook-сообщество "Национальная сеть информации по биоразнообразию"

К слову, в горах Буковины из-за аномально теплой зимы медведи отказались от спячки и бродят в поисках пищи.