На Закарпатье застрелился пограничник: что известно об инциденте

Пистолет / Иллюстративный фото / © pixabay.com

Сегодня, 7 августа, в Закарпатье по неизвестным причинам застрелился пограничник. На месте происшествия работает полиция.

Об этом пишет "РБК-Украина".

Распространяющуюся по Сети информацию подтвердил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Местный журналист Виталий Глагола сообщил, что инцидент произошел сегодня около 12:00 на ВВС «Паладь-Комаровке».

«Во время несения службы военнослужащий Чопского пограничного отряда покончил с собой из табельного пистолета ПМ. Военнослужащий 1992 года рождения», - написал журналист.

РБК-Украина обратилась за комментарием к представителю ГНСУ Андрею Демченко, подтвердившему информацию. Остальные подробности пока не известны.

Ранее в Перечине в Закарпатье водитель BMW в состоянии алкогольного опьянения врезалась в блокпост. От полученных травм скончался 45-летний мастер-сержант Государственной пограничной службы Украины Владимир Скловский.

Полиция задержала виновницу ДТП по статье 208 УПК РФ. Женщина находится в больнице под постоянным наблюдением из-за травм, полученных во время столкновения. Кроме того, в медучреждение доставили его пассажира, 31-летнего мужчину из Ивано-Франковской области.

Задержанной грозит до 10 лет тюрьмы и лишение права управлять автомобилем на 5–10 лет.