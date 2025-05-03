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- Украина
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В Закарпатье женщину удерживали на цепи 10 дней: детали шокирующего дела
Шокирующее дело в Закарпатье: муж приковал жену железной цепью в летней кухне.
В селе Белки Закарпатской области 70-летний местный житель подозревается в том, что более десяти дней незаконно удерживал свою 68-летнюю жену, приковав ее железной цепью к мебели в летней кухне.
Об этом сообщила полиция Закарпатской области.
«Правоохранители осмотрели помещение семьи и в летней кухне обнаружили прикованной железной цепью к мебели 68-летнюю жену владельца домохозяйства. Во время общения с потерпевшей выяснилось, что 70-летний мужчина лишил ее свободы еще почти 2 недели назад», — говорится в сообщении.
Прибыв на место происшествия, правоохранители освободили ее из неволи и оказали необходимую первую помощь.
По факту незаконного лишения свободы и причинения легких телесных повреждений мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит уголовная ответственность по статьям 146 и 125 УК Украины.
Напомним, в Киевской области судили педофила, который изнасиловал свою 9-летнюю дочь.