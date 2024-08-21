В Закарпатском ТЦК отреагировали на информацию об обысках: что ответили

В военкомате открестились, что мол ВВК не является частью ТЦК и состоит из гражданских врачей.

В Закарпатском областном ТЦК объяснили, что сегодняшние обыски состоялись не в Хустском РТЦК и его начальника Василия Зубатова, как сообщали СМИ, а касались военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом говорится в официальном заявлении Закарпатского ОТЦК.

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"Закарпатский областной ТЦК и СП официально заявляет, что информация о якобы проведенных обысках в Хустском РТЦК и СП и у начальника Хустского РТЦК и СП Василия Зубатова абсолютно неправдива и безосновательна. Такие утверждения не имеют под собой никаких доказательств и являются откровенной клеветой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски относятся исключительно к деятельности ВВК и являются частью проверки "определенных нарушений" в сфере медицинских осмотров.

В военкомате открестились, что мол ВВК не является частью ТЦК и состоит из гражданских врачей.

"Подразделения, подчиненные Закарпатскому областному ТЦК, не имеют никакого отношения к этим следственным действиям", – подытожила пресс-служба ОТЦК.

Ранее издание "Укринформ" и местный журналист Виталий Глагола сообщили, что СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК и местного военкома Василия Зубатова.

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