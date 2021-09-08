В Закарпатской области горел частный двухэтажный отель: мужчина оказался в огненной ловушке (фото)

Возгорание возникло на крыше двухэтажного отеля.
В селе Голубино Мукачевского района Закарпатской области 8 сентября загорелся частный дом гостиничного типа.
Об этом сообщает ГСЧС.
Известно, что возгорание возникло на крыше здания. Во время ликвидации возгорания пожарные спасли мужчину, который оказался в ловушке на втором этаже и не мог выйти на улицу. Его спустили вниз с помощью выдвижной лестницы.
Всего для ликвидации пожара понадобилось около двух часов. К тушению привлекались 21 пожарник и 4 единиц техники ГСЧС. Жертв и пострадавших нет.
"Укринформ" также добавляет, что водой повреждены второй и первый этажи здания. Сумму ущерба устанавливаются.
Напомним, в Днепре спасли женщину, которая спала дома, когда ночью загорелся ее балкон, а впоследствии и комната. Женщину госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.
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