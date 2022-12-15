В Закарпатской области на берегу реки обнаружили тело мужчины

Пограничники обнаружили на берегу Тисы утопленника. Вероятно, это уклонист.

Тело мужчины обнаружили на украино-румынском участке границы, проходящей по реке Тиса.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Об обнаружении тела человека на берегу Тисы, со своей стороны границы, сообщили румынские пограничники. Мужчину без признаков жизни обнаружили вчера утром. Никаких документов при нем не нашли. Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности утопленника", – говорится в сообщении.

Отметим, на этом участке границы с начала полномасштабного вторжения России в Украину при попытке незаконно пересечь границу погибли уже 12 человек.

Напомним, вблизи села Кубей Болградского района Одесской области задержали троих уклонистов, пытавшихся бежать в Молдову. Когда мужчин спросили, что они делают у государственной границы, те заявили, что "потеряли стадо овец".

Что придумывают уклонисты, чтобы не попасть в Украину

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