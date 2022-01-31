В Закарпатской области на трассу сошли две снежные лавины (видео)

Снег убирали грузовики, ограничений на дороге пока нет.
В Раховском районе Закарпатской области на дорогу сошли две снежные лавины. Высота снежного оползня достигала семи метров.
Об этом сообщили в службе автомобильных дорог области.
Как стало известно, происшествие случилось в поселке Деловое. Там на трассу Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Львов сошли два снежных оползня. Их убирали пфронтальные погрузчики.
"В течение выходных и сейчас никаких осложнений и ограничений проезда по автодорогам государственного значения нет. По состоянию на 06:00 31 января покрытие на дорогах государственного значения, в основном мокрое. Местами заснежено на Ужокском, Ялунецком и Торунском перевалах. Для обработки покрытия в течение прошлых суток использовали 155 тонн противогололедной смеси и 458 тонн соли. Работали 54 единицы техники", — рассказали в службе автомобильных дорог.
Напомним, что на Закарпатье пассажирки вытолкали автобус, застрявший в сугробах. Совместными усилиями пассажирки спасли транспорт из снежной ловушки.
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