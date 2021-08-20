В Закарпатской области ни один вакцинирован от коронавируса пациент не попал в больницу с COVID-19

В Закарпатской области ни один вакцинирован от коронавируса пациент не попал в больницу с COVID-19

Таких случаев в области не фиксировали.

За период с первой волны вакцинации на Закарпатье не попал с COVID-19 ни один пациент. Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на Мукачевскую районную больницу и главного врача Закарпатской областной инфекционной больницы Михаила Поляка.

По словам главного инфекциониста Закарпатья, о таких случаях в области он не слышал.

Он рассказал, что в областной инфекционной больнице с COVID-19 находятся 14 пациентов.

Аналогичная ситуация и в Мукачевской районной больницы — там тоже не было ни одного случая, когда с Коронавирусная заболеванием к ним попали ранее вакцинированы люди. Сейчас в этом медучреждении только из пациентов лечатся от COVID-19.

Напомним, на Закарпатье за минувшие сутки не выявили ни одного нового случая инфицирования коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 20 августа зафиксирован 1600 новыхзараженных коронавируса людей.

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