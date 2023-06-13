В Закарпатской области обнаружили подпольное производство бытовой химии известных мировых брендов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины обнаружили в Закарпатье одно из самых масштабных подпольных производств бытовой химии мировых брендов.

Об этом говорится на официальном сайте БЭБ.

Мошенники настроили полный цикл производства шампуней, стиральных порошков, моющих средств.

В Закарпатской области разоблачили подпольное производство бытовой химии известных мировых брендов Фото: БЕБ

"Каждой из членов преступной группировки была отведена определенная роль в процессе изготовления, хранения и продажи контрафакта. Готовую продукцию продавали оптом и в розницу через интернет-сайты, телеграмм-каналы и в торговых точках на рынках по всей территории Украины", — говорится в сообщении БЕБ .

Детективы провели 15 обысков складских помещений на территории Закарпатской области. Правоохранители обнаружили и изъяли автоматизированные линии для разлива, маркировки и фасовки продукции, около 240 тонн готовой продукции с нанесенным наименованием известных мировых брендов производителей бытовой химии и сырья, около 200 тыс. упаковочных коробок и бутылок с нанесенным наименованием известных производителей бытовой химии.

Примерная стоимость изъятой продукции, сырья и оборудования составляет 80 млн гривен.

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливается полный круг причастных лиц к незаконной деятельности.

Между тем киберспециалисты СБУ нейтрализовали в Киеве преступную деятельность частного детективного агентства, продававшего информацию из закрытых баз данных государственных учреждений.

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