В Закарпатской области обнаружили подпольное производство бытовой химии известных мировых брендов

Изъято около 240 тонн готовой продукции.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины обнаружили в Закарпатье одно из самых масштабных подпольных производств бытовой химии мировых брендов.
Об этом говорится на официальном сайте БЭБ.
Мошенники настроили полный цикл производства шампуней, стиральных порошков, моющих средств.
"Каждой из членов преступной группировки была отведена определенная роль в процессе изготовления, хранения и продажи контрафакта. Готовую продукцию продавали оптом и в розницу через интернет-сайты, телеграмм-каналы и в торговых точках на рынках по всей территории Украины", — говорится в сообщении БЕБ .
Детективы провели 15 обысков складских помещений на территории Закарпатской области. Правоохранители обнаружили и изъяли автоматизированные линии для разлива, маркировки и фасовки продукции, около 240 тонн готовой продукции с нанесенным наименованием известных мировых брендов производителей бытовой химии и сырья, около 200 тыс. упаковочных коробок и бутылок с нанесенным наименованием известных производителей бытовой химии.
Примерная стоимость изъятой продукции, сырья и оборудования составляет 80 млн гривен.
В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливается полный круг причастных лиц к незаконной деятельности.
Между тем киберспециалисты СБУ нейтрализовали в Киеве преступную деятельность частного детективного агентства, продававшего информацию из закрытых баз данных государственных учреждений.
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