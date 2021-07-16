В Закарпатской области от удара молнии загорелась база отдыха

Пожар на территории базы отдыха произошел из-за молнии.
В Закарпатской области в результате непогоды горело здание одной из баз отдыха. Молния попала в здание, от чего она вспыхнула и огонь начал быстро распространяться домом.
Об этом рассказали в пресс служба ГЧСЧ.
Известно, что в Тячевском районе в ночь на 16 июля молния попала в антенну на крыше и огонь начал быстро распространяться деревянным домом. Затем пламя перекинулось и на пристроенную к базе отдыха деревянную наружную постройку.
Около 00.30 ночи спасатели смогли локализовать возгорание. Уже в 03.45 пожарные ликвидировали возгорание. Пламя уничтожило перекрытия, кровлю и второй этаж гостиницы на площади 150 кв. м. Также огонь уничтожил кровлю и перекрытия хозяйственного помещения на площади 100 кв. м.
Правоохранительные органы устанавливают окончательную причину пожара и сумму нанесенного ущерба.
Напомним, под Киевом возник масштабный пожар на одном из предприятий.
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