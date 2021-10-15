В Закарпатской области столкнулись "ГАЗель" и легковушка: заживо сгорели четыре человека

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
В Закарпатской области ночью 15 октября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Там водитель автомобиля врезался в эвакуатор. После столкновения автомобиль загорелся.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, инцидент произошел около 04:15 на автодороге рядом с поселком Большие Лучки Мукачевского района. Водитель автомобиля Renault на скорости врезался в припаркованный эвакуатор "ГАЗель", цепляющий машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте въехала на обочине в электроопору.
После чего авто загорелось.
В результате аварии погибли четыре человека, включая водителя и пассажиров. Еще один человек получил травмы разной степени тяжести.
На месте работали спасатели, а также следователи по ДТП. Устанавливаются все детали случившегося.
Напомним, что в Днепре водитель ВАЗа насмерть сбил 14-летнего мальчика и его собаку.