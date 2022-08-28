В Закарпатской области супруги воровали цветы из могил военных для продажи на базаре (видео)

Полиция задержала 34-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, которые воровали цветы с могил на военном кладбище в Мукачево и продавали на базаре.

Оба признались в воровстве с кладбища и пообещали больше такого не делать.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатья.

"Двух жителей Мукачево из-за кражи цветов с кладбища задержали в пятницу, 26 августа. Ворами оказались мужчина и женщина в возрасте 34 и 35 лет, состоящие в гражданском браке. Злоумышленники совершали кражи утром. Цветы они похищали из могил Аллеи Славы Героев, где похоронены военнослужащие", — говорится в сообщении.

Мужчина и женщина из краденых цветов формировали новые букеты, продаваемые на рынке и в заведениях отдыха. Полиция зафиксировала причастность мукачевцев к, по меньшей мере, четырем таким случаям.



"Ходил на кладбище за цветами с девушкой. Мы собирали цветы, приходили домой, перерабатывали эти цветы и на рынке продавали. Извиняюсь перед родными погибших. Больше такого делать не буду", — сказал полиции 34-летний мужчина.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 297 УК (надругательство над могилой, совершенное по предварительному сговору группой лиц). За кражи цветов из могил военных мужчине и женщине грозит до семи лет заключения.

Напомним, в Херсонской области задержан мужчина, который уничтожал могилы на кладбище.

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