В Закарпатской области туристы "застряли" в лесу из-за размытой дороги после ливней: фото непогоды

Вода повредила лесную дорогу в Лазещинском лесничестве.

В Закарпатской области в Раховском районе обильные дожди привели к повреждению дороги, в результате чего туристы, которые отдыхали в лесу, оказались заблокированными.

Об этом говорится на странице лесного фонда ГП "Ясинянское ЛМГ".

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Там рассказали, что июньская непогода вызвала резкое поднятие уровня воды в горных ручьях, в результате чего было перемыто и повреждено лесную дорогу в Лазещинском лесничестве. Туристы, которые на тот момент отдыхали в лесных массивах, оказались заблокированными и не могли самостоятельно выбраться оттуда.

К счастью, работникам ремонтно-строительного участка лесного фонда удалось расчистить дорогу и восстановить проезд.

Напомним, неподалеку Мариуполя прорвало дамбу, а пляжи в Бердянске затопило мутной водой. А в Днепре после ливня улицы мгновенно превратились в реки. На некоторых дорогах тонули машины. Сотня дворов подтоплены в низменных районах. Спасатели снова откачивают воду, всего в области непогода обесточила 70 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, где в Украине за грозы и ветер нет света, а какие области из-за ливней до сих пор затоплены.

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