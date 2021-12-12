В Закарпатской области водитель убил двух человек и скрылся

Правоохранители ищут мужчину, совершившего смертельную аварию.
В Закарпатской области полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека и еще четверо травмированы.
Об этом сообщили в полиции региона.
Между населенными пунктами Бене и Вилок водитель автомобиля Mercedes Sprinter столкнулся с гужевой подводой, на которой находились восемь человек и двигалась без светоотражателей.
"В результате столкновения на месте погибли два пассажира подводы: 30-летний житель села Подвиноградов и 34-летняя жительница села Вары. Еще четырех человек с травмами госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.
Микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся, а его водитель сразу скрылся с места аварии, сообщили в полиции. Пока его поисками занимаются правоохранители.
Следователи по факту аварии внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса, то есть нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть нескольких человек.
Напомним, что в Луцке возле торгового центра автомобиль влетел в толпу людей, переходивших дорогу пешеходным переходом. За рулем автомобиля находился 16-летний парень.
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