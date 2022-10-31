В Закарпатской области вводят почасовые отключения электроэнергии: что известно

На Закарпатье вводят почасовые отключения электроэнергии. Специалисты облэнерго разработали графики.

Об этом сообщили в Закарпатской ОВО.

Отмечается, что графики отключений будут использовать при необходимости оперативно снизить нагрузку на энергетическую систему. Несмотря на то, что энергетики разработали графики, включения могут колебаться в зависимости от ситуации.

"Призываем граждан и дальше экономить электроэнергию. Это особенно важно в пиковые часы — с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00", — говорится в сообщении.

Узнать дату и сроки отключений в населенном пункте Закарпатья можно по ссылке: https://bit.ly/3DNczZN.

Ракетные удары по объектам энергетики

Напомним, 31 октября армия Российской Федерации атаковала ракетами десять регионов Украины. В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Руководитель Кабмина Денис Шмигаль сообщил об обесточивании в сотнях населенных пунктов.

Кроме того, в Офисе президента предупредили об экстренных отключениях электроэнергии. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в ряде областей пострадали объекты энергосистемы.

В частности, на соседней Буковине поврежден объект критической энергетической инфраструктуры. Глава ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что "последствия удара очень ощутимы для всей энергосистемы Украины".

Тем временем возле Киева поврежден энергообъект. В результате удара армии РФ 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения. Кроме того, у электриков нет 350 тысяч квартир киевлян.

Прилеты по объекту энергетики также произошли в Черкасской области. Часть области была обесточена. Кроме того, пострадали четыре человека.

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