В Закарпатской области задержали мужчину, который поджег машину местного журналиста: что известно

В Закарпатской области задержали мужчину, который поджег машину местного журналиста: что известно

Подозреваемому грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

В Закарпатской области в среду, 8 декабря, задержали исполнителя поджога автомобиля журналиста регионального информационного агентства.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Отмечается, что подозреваемым оказался местный житель, ранее неоднократно привлекаемый к уголовной ответственности. Он также был осужден за совершение тяжкого преступления.

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Задержанному сообщили о подозрении по статье о преднамеренном умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст.194 УКУ), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

"Проверяется причастность фигуранта к совершению других незаконных действий против представителей СМИ", — указали в СБУ, добавив, что сейчас решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Между тем, следователи продолжают расследование для "установления и привлечения к ответственности заказчиков преступления и других лиц, причастных к противоправной деятельности".

Напомним, что автомобиль Subaru Forester, принадлежащий местному журналисту Павлу Белецкому, загорелся на одной из улиц Ужгорода в воскресенье, 5 декабря. Огонь полностью уничтожил транспортное средство и частично повредил автомобиль близкого родственника пострадавшего.

По данным следствия, мотивом совершения преступления стало долговое обязательство медийщика. По мнению самого Белецкого, поджог связан с его журналистской работой, в частности публикациями на тему закарпатского золоторудника или сделок на таможне.

Напомним, ранее в Киевской области сожгли авто депутата Ирпенского горсовета Богдана Слюсаренко.

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