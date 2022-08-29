В Закарпатской области женщина убила ножом собственного брата

В селе Крайняя Мартынка во время семейной ссоры сестра нанесла ножевое ранение своему брату. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Полицейские задержали женщину и поместили в изолятор временного содержания.
Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
"Полицейские Иршавы получили сообщение от медиков о констатации смерти 37-летнего жителя села Крайняя Мартынка: на теле мужчины было ножевое ранение. На месте происшествия полицейские установили, что в тот вечер между потерпевшим и его родной сестрой возникла ссора. Во время спора 40-летняя женщина нанесла ему смертельное ножевое ранение", — говорится в сообщении.
Женщину задержали. По этому факту следователи полиции Иршавы открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 УК (Умышленное убийство).
Ранее стало известно, что в Винницкой области молодой человек проломил товарищу голову лопатой, которой копал могилы.
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