В законопроекте о мобилизации есть проблемы с половиной пунктов – член Комитета

Соломия Бобровская отметила, что в правительственный законопроект идут также изменения в кодексы – Уголовный и об административных правонарушениях.

Правительственный законопроект о мобилизации нуждается в существенной доработке, там есть проблемы с половиной пунктов.

Об этом рассказала народный депутат, член Комитета безопасности, обороны и разведки Украины Соломия Бобровская в эфире "Радио. Свобода".

"Все пять дней, когда заседал Комитет, и сегодня мы продолжаем заседать, идет обсуждение по каждой фактически статье, и к каждой второй у нас есть замечания. Они есть либо технико-юридического характера, либо к самому содержанию этих статей", — сообщила депутат.

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Отдельно Бобровская подчеркнула, что к этому правительственному законопроекту идут еще изменения в кодексы, то есть другой законопроект.

"…(Идут изменения – ред.) в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, где, собственно, очень много неприятных вещей: и увеличение штрафов, а также повышение уголовной ответственности заложено. И он (этот второй законопроект – ред.) пойдет точно в спайке с этим правительственным законопроектом", – объяснила она.

Депутат сообщила, что фракция "Голос" и она лично будут выступать категорически против таких повышений, затягивания гаек и разрешения Национальной полиции задерживать человека от трех часов до трех суток с необходимостью выяснения или персональных данных, стоит ли человек на учете.

"Потому что мы знаем, как это случается, и знаем эти очень частые похищения с улиц незаконными. И за это не несут, к сожалению, сотрудники ТЦК ответственности", — уточнила она.

Соломия Бобровская подчеркнула, что такие вещи неприемлемы, и в украинском обществе они не работают.

"Потому что украинское общество очень часто понимает: а) или прияник, б) или мотивацию, идейную в первую очередь. А не закручивание, принуждение, когда запрос в обществе огромный на доверие и справедливость", — резюмировала депутат.

Напомним, что народный депутат Алексей Гончаренко также сообщил о том, что правительственный законопроект о мобилизации содержиткоррупционные риски.

Между тем, известный юрист и адвокат Ростислав Кравец назвал новый законопроект "сплошным нарушение прав человека и норм Конституции", в том числе в отношении людей с инвалидностью. В частности, речь идет об идее бронировать мужчин с высокой зарплатой или законной возможностью откупиться от мобилизации. Это, по словам юриста, "прямое нарушение норм Конституции".

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