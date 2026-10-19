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В западной области Украины критическая ситуация в энергосистеме: вводят графики отключений света
Регулярные обстрелы мешают энергетикам оперативно восстанавливать поврежденные объекты.
В результате российских ударов по критической инфраструктуре в Ровенской области возникла сложная ситуация с электроэнергией. Поэтому 19 и 20 октября в регионе будут действовать графики отключений света.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.
«Из-за поражения критической инфраструктуры в области сложная ситуация с электроснабжением», — написал Коваль в Сети.
По его словам, регулярные атаки не дают энергетикам возможности оперативно выполнять восстановительные работы. Глава ОВА отметил, что постоянно находится с ними на связи.
Коваль также сообщил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме 19 и 20 октября в Ровенской области вводят графики почасовых отключений света.
Время отключения электроэнергии может изменяться, поэтому следует следить за сообщениями на сайте «Ровнооблэнерго». Также там можно узнать номер подочереди.
Атака на энергетику Украины 19 октября — какие последствия
Напомним, в ночь на 19 октября российские захватчики в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего были обесточены части Винницкой и Ровенской областей. Кроме того, в части Виннитчины и в областном центре также отсутствует водоснабжение. Специалисты работают над ликвидацией последствий и возобновлением услуг, хотя новые удары усложняют ремонтные работы.
В то же время из-за вражеских ударов по энергетической инфраструктуре Волынской области 19 октября без света осталось около 68 тыс. абонентов в нескольких громадах. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Аварийные бригады и профильные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения.