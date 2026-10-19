В западной области Украины критическая ситуация в энергосистеме: вводят графики отключений света

Отключение света / © УНИАН

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В результате российских ударов по критической инфраструктуре в Ровенской области возникла сложная ситуация с электроэнергией. Поэтому 19 и 20 октября в регионе будут действовать графики отключений света.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

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«Из-за поражения критической инфраструктуры в области сложная ситуация с электроснабжением», — написал Коваль в Сети.

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По его словам, регулярные атаки не дают энергетикам возможности оперативно выполнять восстановительные работы. Глава ОВА отметил, что постоянно находится с ними на связи.

Коваль также сообщил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме 19 и 20 октября в Ровенской области вводят графики почасовых отключений света.

Время отключения электроэнергии может изменяться, поэтому следует следить за сообщениями на сайте «Ровнооблэнерго». Также там можно узнать номер подочереди.

График отключений света в Ровенской области 19 октября / © Олександр Коваль / Рівненська ОДА

График отключений света в Ровенской области 20 октября / © Олександр Коваль / Рівненська ОДА

Атака на энергетику Украины 19 октября — какие последствия

Напомним, в ночь на 19 октября российские захватчики в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего были обесточены части Винницкой и Ровенской областей. Кроме того, в части Виннитчины и в областном центре также отсутствует водоснабжение. Специалисты работают над ликвидацией последствий и возобновлением услуг, хотя новые удары усложняют ремонтные работы.

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В то же время из-за вражеских ударов по энергетической инфраструктуре Волынской области 19 октября без света осталось около 68 тыс. абонентов в нескольких громадах. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Аварийные бригады и профильные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения.

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