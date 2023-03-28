В западных областях аварийные отключения света из-за непогоды – Минэнерго

На западе Украины из-за плохой погоды ввели аварийные отключения света. Ремонтные бригады уже работают.
В западных областях Украины из-за непогоды произошло повреждение электросетей. В результате в регионах возможны аварийные отключения потребителей.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
"В западных областях Украины из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра повреждения электросетей и, как следствие, — аварийные отключения потребителей. Ремонтные бригады уже работают и будут постепенно возобновлять электроснабжение", — написал он в Telegram.
Кроме того, в Житомирской области возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.
В настоящее время продолжаются восстановительные работы в прифронтовых районах Донецкой, Херсонской и Харьковской областей, пострадавших во время российских обстрелов в последние дни.
В целом, по словам Галущенко, во вторник, 28 марта, генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей.
"Генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии потребителей по всей стране", — отметил министр.
Напомним, сколько придется платить украинцам за электроэнергию от 1 апреля 2023 года, читайте в материале ТСН.ua.
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