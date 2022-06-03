В западных областях Украины на субботу объявили штормовое предупреждение – ГСЧС

В субботу, 4 июня, в западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики сообщают о I уровне опасности, желтом.
Об этом предупреждает ГСЧС.
"Внимание! Днем 4 июня в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", — говорится в предупреждении.
Напомним, что сегодня, 3 июня, из-за грозы, града и шквалов объявлен I уровень опасности, желтый в центральных и восточных областях страны.
Ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.
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