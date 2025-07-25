В западных областях Украины объявлен первый уровень опасности: что случилося (карта)

Гроза / © Pixabay

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В ряде областей на западе Украины в пятницу, 25 июля, объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Синоптики предупредили о гидрометеорологических явлениях в Украине.

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«25 июля в западных областях днем грозы. Первый уровень опасности желтый», — говорится в сообщении.

25 июля в западных областях днем грозы / © Укргидрометцентр

В Укргидрометцентре отметили, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Напомним, метеорологи прогнозируют август в Украине с аномальной жарой и нехваткой осадков. Температурные показатели будут превышать климатические нормы, а дожди будут практически не радовать своей прохладой.