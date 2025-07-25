- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 782
- Время на прочтение
- 1 мин
В западных областях Украины объявлен первый уровень опасности: что случилося (карта)
Синоптики предупредили об опасных гидрометеорологических явлениях.
В ряде областей на западе Украины в пятницу, 25 июля, объявлен первый уровень опасности, желтый.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Синоптики предупредили о гидрометеорологических явлениях в Украине.
«25 июля в западных областях днем грозы. Первый уровень опасности желтый», — говорится в сообщении.
В Укргидрометцентре отметили, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
Напомним, метеорологи прогнозируют август в Украине с аномальной жарой и нехваткой осадков. Температурные показатели будут превышать климатические нормы, а дожди будут практически не радовать своей прохладой.