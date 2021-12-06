В Запорожье 16-летняя девушка-подросток прыгнула с балкона 9 этажа

В Запорожье 16-летняя девушка-подросток прыгнула с балкона 9 этажа

Девушка стояла на учете у психиатра.

В Запорожье девушка покончила с собой, прыгнув с балкона на 9 этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Событие произошло вчера, 5 декабря, около 14:00 на улице Сытова. У подъезда многоэтажки обнаружили тело 16-летней девушки, которая покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с общего балкона 9-го этажа.

"Несовершеннолетняя в 2020 году проходила стационарное лечение в Областной психиатрической больнице Запорожья, с диагнозом: шизофрения. По факту внесены сведения в ЕРДР № ч. 1 ст. 115 УК с дополнительной квалификацией "самоубийство", — сообщила пресс-служба полиции.

Напомним, что Каменскому Днепропетровской области женщина покончила с собой при странных обстоятельствах. Во время прогулки со своим мужем она легла под машину на дороге.

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