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В Запорожье 17-летний юноша погиб на воде: ГСЧС о деталях трагедии (фото)
В Запорожье утонул 17-летний юноша: спасатели использовали дрон для поисков тела.
В Запорожье 17-летний парень пошел купаться на затопленный карьер и утонул.
Детали трагедии рассказали в ГСЧС.
Отмечается, что молодой человек нырнул в воду и не появился на поверхности. На место сразу вызвали спасателей. К поискам привлекли водолазов ГСЧС и подводный дрон.
Тело парня обнаружили на следующий день на глубине 10 м, в 10 м от берега. Погибшего подняли на поверхность и передали полиции.
«Не игнорируйте правила безопасности во время отдыха на воде. Купайтесь только в специально определенных местах! Берегите свою жизнь», — призвали спасатели.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области из реки достали тело 15-летнего подростка.