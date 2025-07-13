В Запорожье 17-летний юноша погиб на воде: ГСЧС о деталях трагедии (фото)

17-летний парень утонул в Запорожье

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В Запорожье 17-летний парень пошел купаться на затопленный карьер и утонул.

Детали трагедии рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что молодой человек нырнул в воду и не появился на поверхности. На место сразу вызвали спасателей. К поискам привлекли водолазов ГСЧС и подводный дрон.

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Подводный дрон

Тело парня обнаружили на следующий день на глубине 10 м, в 10 м от берега. Погибшего подняли на поверхность и передали полиции.

«Не игнорируйте правила безопасности во время отдыха на воде. Купайтесь только в специально определенных местах! Берегите свою жизнь», — призвали спасатели.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области из реки достали тело 15-летнего подростка.