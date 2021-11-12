В Запорожье 18-летний работник СТО угнал чужое авто, чтобы погасить кредит

Правоохранители подозревают, что у автоугонщика был сообщник.

В Запорожье на угоне авто попался 18-летний студент-автомастер. Он украл транспортное средство, чтобы рассчитаться с кредитом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В Запорожье мужчина заявил о угоне своего автомобиля ВАЗ "2109", который он припарковал у дома на улице Спартака Маковского. Правоохранители провели ряд поисковых мероприятий, просмотрели камеры наблюдения и вышли на автовор.

Через несколько часов его разыскали и задержали за рулем похищенного легковушки в селе Матвеевка.

Злоумышленником оказался 18-летний студент, обучающийся на автомастера и работающий на одной из станций технического обслуживания автомобилей. Он пояснил правоохранителям, что угнанный автомобиль планировал продать и погасить кредитные долги.

Правонарушителя задержали, а угнанное транспортное средство изъяли.

"У следствия есть обоснованные основания полагать, что юноша действовал не поодиночке. В рамках досудебного расследования устанавливаются все лица, причастные к совершению указанного уголовного правонарушения. Фигуранту, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 289 (Незаконное завладение ) УКУ", — отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, что в Кривом Роге мужчина похитил свою бывшую жену и угрожал ей пистолетом. Свои действия он объяснил тем, что хотел помириться с женщиной.

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